Roma, Cetin e il rimpianto di mercato: "Vorrei aver accettato il Galatasaray a gennaio"

Mert Cetin, difensore della Roma, a gennaio è stato vicino al ritorno in Turchia con il Galatasaray che lo voleva inserire in rosa per la seconda parte della stagione. Alla fine l'affare non è andato in porto, ma il giocatore, dopo l'espandersi della pandemia del Coronavirus, non sembra più tanto contento della scelta di restare in Italia: "Vorrei aver accettato la loro l'offerta durante la pausa" ha dichiarato a Fotomac.com. Motivo di questa esternazione, la lontananza dalla famiglia in un momento così delicato ma anche la preoccupazione di vivere in uno dei paesi più colpiti dal Covid-19.