Roma-Cetin, Fonseca-Petrachi valuteranno se tenerlo o cederlo in prestito

Un profilo giovane ma di grande prospettiva. Così Gianluca Petrachi ha descritto il suo sesto acquisto in questa sessione di mercato della Roma, Mert Çetin. La cifra per la quale è stato acquistato è molto simile, 3 milioni (più il 10% sulla futura vendita) contro i 4,5 del brasiliano, le qualità invece sono tutte da scoprire.

Valutazione in corso - E proprio per non buttarlo immediatamente nella mischia e rischiare di fargli bruciare le tappe - sottolinea il Corriere dello Sport - Fonseca e Petrachi nei prossimi giorni lo valuteranno con attenzione e decideranno se lasciarlo in rosa o cederlo in prestito per farlo crescere e ambientare nel campionato italiano. Il diesse (che cerca anche un altro centrale) è rimasto comunque stregato dalle sue qualità: "Mi auguro che possa confermare presto le potenzialità che abbiamo visto in lui". Il difensore di piede destro nonostante i suoi 189 centimetri di altezza è piuttosto rapido e per questo anche adatto alle idee di gioco del tecnico portoghese.