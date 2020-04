Roma, Cetin: "Orgoglioso della mia squadra per le tante iniziative contro il Coronavirus"

vedi letture

Il difensore della Roma Mert Cetin ha parlato al giornale online turco Yeni Akit dell'emergenza Coronavirus che attanaglia l'Europa e in generale tutto il Mondo, con oltre un milione di contagi: "La quarantena ci costringe a stare a casa e a passare più tempo per noi stessi. Bisogna seguire le indicazioni del Governo e rispettare sia noi stessi che l'ambiente. Guardo molte Serie Tv, leggo libri e mi alleno. Il club ci ha dato un programma da seguire e cerco di tenermi pronto. La Roma ci supporta molto, ci manda a casa ciò che ci occorre. Comunichiamo molto con il club tramite video chiamate. Il Coronavirus? Non abbiamo fatto i test perché non ce n'è bisogno, non abbiamo avuto alcun sintomo. Sono orgoglioso della mia squadra e del supporto del club per ciò che sta facendo per l'emergenza sanitaria. Ci è stato chiesto di supportare le donazioni di Roma Cares e, ovviamente, abbiamo partecipato tutti. Ci ha reso felici poter aiutare chi sta in difficoltà. Pensate che la società ha mandato ai propri abbonati over 75 un box contenente cibo e presidi sanitari utili. È veramente bella questa iniziativa".