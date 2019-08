Perché Mert Cetin ha scelto la Roma? La risposta a questa domanda è arrivata per bocca dello stesso difensore classe 1997 durante la conferenza stampa di presentazione a Trigoria: "Mi cercavano Fenerbahce e Galatasaray, ma il mio sogno era giocare in Europa. Il campionato italiano è molto forte e sicuramente mi permetterà di migliorare molto. In questo club, nella Roma, sono sicuro che riuscirò a migliorare"