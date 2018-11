Roma, Champions e mercato: il Real Madrid osserva Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, il Real Madrid era presente allo stadio del Las Palmas per assistere da vicino alla prova di Edin Dzeko con la sua Bosnia contro la Spagna. Un modo per comprenderne il momento di forma in ottica Champions ma anche per capire se potrebbe tornare utile in chiave mercato come rinforzo di metà stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.