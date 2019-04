© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Tuttosport fa il punto sul futuro di Nicolò Zaniolo e spiega come, a prescindere dal prossimo rinnovo fino al 2024, la Roma potrà trattenerlo in estate solo con il traguardo Champions League in tasca. In caso di addio, la Juventus sarebbe in primissima fila, anche se la valutazione da 50 milioni (con possibilità di arrivare a 60) è fattore da tenere in considerazione. In ottica Juve, però, buona parte di questi soldi arriverebbero dalla cessione in Premier di Douglas Costa.