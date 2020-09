Roma, che pasticcio con Diawara: adesso rischia lo 0-3 a tavolino con l'Hellas Verona

vedi letture

Potrebbe avere degli strascichi la partita del Bentegodi tra Hellas Verona e Roma (terminata 0-0). A Verona, nel debutto stagionale dei giallorossi in campionato, da regolamento Amadou Diawara non sarebbe infatti potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dalla stessa Roma (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli "over" (lista che deve essere presentata il giorno prima della partita entro le ore 12).

Oltre alla lista dei 25 giocatori, dunque, ogni squadra può aggiungere tutti gli under 22 che vuole. E nella scorsa stagione Diawara era, appunto, in questa sorta di lista B, quella degli under 22. Nel frattempo, però, il 17 luglio Diawara ha compiuto 23 anni (è un 97, gli under da quest'anno sono i nati dall'1 gennaio 1998 in poi) e avrebbe dovuto scalare nella lista principale, come da regolamento. Invece, come detto, Diawara è rimasto nell'elenco degli under 22, e con questo status ha giocato a Verona, titolare nel centrocampo giallorosso. La Roma, adesso, aspetta di capire cosa succederà: il regolamento, in questo senso, prevede la sconfitta a tavolino per 3-0.

Intanto, da Roma filtra la tesi difensiva: l'errore c'è, ma è stato fatto in buonafede, visto che nella lista giallorossa per la Serie A ci sono comunque ancora 4 slot liberi. Un errore che c'è stato, ma allo stesso tempo fatto in buonafede e non con l'intento del dolo.

In allegato l'immagine con la lista degli over 22 in cui non figura Amadou Diawara: