Roma, che Pedro: un colpo in sordina già protagonista

vedi letture

La qualità al potere. Che l’idea sulla quale si basa il calcio di Fonseca fosse improntata su questo aspetto preponderante era cosa nota, e una conferma concreta è arrivata con la cinquina che ha regolato il Benevento mettendo in luce le caratteristiche offensive di un attacco ad altissimo tasso di esperienza e palleggio. Da segnalare l’efficacia con la quale Pedro Rodriguez si è calato nei meccanismi di una squadra che sta beneficiando in maniera inequivocabile dell’apporto dell’ex Chelsea e Barcellona, uno che in carriera ha vinto sostanzialmente tutto e che sta rispondendo con i fatti a chi aveva mostrato scetticismo rispetto alla scelta di puntare su di lui in primavera, ovvero quando era stata concretizzata la trattativa per il suo approdo in giallorosso. Caratteristiche comuni a quelle di Dzeko e Mkhitaryan, ovvero gli altri componenti illustri di un terzetto che potrebbe togliersi diverse soddisfazioni e regalarle di conseguenza ai tifosi giallorossi, reduci da un mercato travagliato ma certamente più ottimisti di qualche settimana fa.