Ufficiale Roma, Cherubini è ancora giallorosso: annunciato il rinnovo dell'attaccante classe 2004

vedi letture

Notizia nell'aria già da qualche tempo e diventata ufficiale in queste ore: Luigi Cherubini ha rinnovato il contratto con la Roma. L'esterno d'attacco classe 2004, che ha iniziato la carriera nelle giovanili della Lazio per poi proseguire in quelle giallorosse si è dunque legato ulteriormente al club dei Friedkin. Avendo terminato il suo percorso nel vivaio, ci sarà da stabilire il suo futuro.

Nella scorsa stagione ha inciso molto sulle sorti della Primavera romanista, con 11 gol in 28 presenze tra regular season del campionato di categoria e fase finale. Inoltre, ha assaggiato la prima squadra venendo portato in panchina per 3 partite di campionato (in trasferta contro Inter e Bologna e in casa contro il Torino) e soprattutto esordendo in Europa League nel finale del match vinto per 2-0 tra le mura amiche contro lo Sparta Praga. Altre 3 panchine europee poi per Cherubini, nelle ultime 3 sfide valide per la fase a gironi.

Da capire se il tecnico De Rossi intenda confermarlo in prima squadra, oppure se sia più opportuno per lui andare a farsi le ossa altrove potendo giocare con continuità e tornando in un secondo momento alla casa madre. Nel frattempo è arrivato il rinnovo, sintomo di fiducia in questo ragazzo. Di seguito l'annuncio della Roma sui propri canali social.