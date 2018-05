Roma, chieste informazioni per Bonaventura. Il Milan per ora non lo cede

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Legato al Milan da altri due anni di contratto, Giacomo Bonaventura è calciatore ambito e seguito da diversi club italiani e non solo. Nelle ultime settimane ha chiesto informazioni per il centrocampista classe '89 anche la Roma, club che in estate rischia di perdere uno dei centrocampisti titolari.

Al momento, però, non c'è alcuna trattativa in corso, anche perché Bonaventura ha sempre detto di trovarsi bene a Milano e di voler rinnovare il contratto.