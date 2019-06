© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prosegue la trattativa tra Roma e Inter per il passaggio di Edin Dzeko in nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i due club stanno discutendo delle contropartite da inserire nella trattativa e in questo senso i giallorossi vorrebbero puntare su Ionut Radu e Andrea Pinamonti, non facendo sconti a Marotta.

Capitolo Icardi - Difficile, anzi praticamente impossibile, che nella trattativa possa entrare il nome di Icardi. Per due motivi: ingaggio fuori budget dell'argentino e volontà del calciatore di non andare nella Capitale.