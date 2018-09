Roma-Chievo, 2-0: Cristante trova la rete su assist di Dzeko

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Raddoppio della Roma contro il Chievo con una bella azione manovrata che porta Bryan Cristante a segnare il suo primo gol in giallorosso. Dialogo Pellegrini-Under sulla fascia destra che porta il turco a scodellare un preciso pallone in area di rigore per Dzeko. Controllo, aggiramento dell'avversario e assist per l'accorrente Cristante con uno dei suoi classici inserimenti. Roma in vantaggio 2-0 al minuto 31.