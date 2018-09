Roma-Chievo, formazioni ufficiali: ok Florenzi. Out Fazio, c'è Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto confermato o quasi, nella Roma che fra pochi minuti affronterà il Chievo. Il tecnico Eusebio DI Francesco lancia Nzonzi come perno davanti alla difesa, supportato da Pellegrini e Cristante. Davanti Under ed El Shaaraway, mentre la novità riguarda la difesa: con Manolas al centro non ci sarà Fazio, bensì Juan Jesus. Sugli esterni soliti Kolarov e Florenzi. Cambio in difesa rispetto alle probabili anche per il Chievo che sulla sinistra si presenta con Bani e senza Jaroszynski.

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Nzonzi, Cristante; Under, Dzeko, El Shaarawy.

Chievo (4-3-2-1): Sorrentino; Tomovic, Rossettini, Barba, Bani; Rigoni, Radovanovic, Obi; Birsa, Giaccherini; Stepinski.