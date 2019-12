Tre vittorie in quattro partite per un ciclo di campionato più che soddisfacente ed una classifica che assume contorni decisamente interessanti per la Roma e per Paulo Fonseca. La novità dell’ultimo turno di campionato ha riguardato la faccia cattiva ed efficace che i giallorossi hanno mostrato nei secondi 45 minuti di una gara da recuperare anche essendo sotto di un gol, aspetto determinante se l’obiettivo è in effetti quello di puntare ad un posto al sole in graduatoria. In attesa dello scontro diretto tra Cagliari e Lazio i contorni assunti dalla classifica si fanno decisamente interessanti, specie in considerazione delle tante assenze che hanno contraddistinto l’autunno giallorosso, ricco di defezioni ma anche di idee che hanno stimolato l’inventiva di Fonseca e portato a risultati di assoluto livello. Ora la testa viaggia alla trasferta di Firenze, per chiudere l’anno con il sorriso e rivolgere le attenzioni ad un mercato di gennaio non banale, tra possibili uscite e magari qualche sorpresa in entrata, specie davanti se dovesse partire Kalinic: un addio senza troppi rimpianti, se si dovesse materializzare...