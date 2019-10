Roma cinica, Spinazzola fortunato: giallorossi avanti 1-0 col Wolfsberger

© foto di Insidefoto/Image Sport

Una Roma non brillante ma cinica è in vantaggio al termine dei primi 45' contro il Wolfsberger. A decidere il primo tempo della sfida di Graz è una rete fortunatissima di Spinazzola, che torna al gol dopo oltre cinque anni.

Mirante super - Memore della grandissima prestazione offerta dagli avversari contro il Borussia Mönchengladbach, la Roma approccia il match senza rischiare granché in uscita e cercando di contenere la pressione dei padroni di casa. Un paio di disattenzioni difensive, però, potrebbero costar care ai ragazzi di Fonseca; per fortuna in porta c'è Mirante, la cui esperienza è fondamentale per evitare ai giallorossi di ritrovarsi in svantaggio alla metà della prima frazione. Il portiere di riserva compie un ottimo intervento su Ritzmaier e dà sicurezza al reparto.

Mai dire Spinazzola - Dall'altra parte c'è un Pastore ispirato, supportato a fasi alterne da Zaniolo, mentre Kluivert sembra piuttosto svogliato e spreca un paio di buone opportunità. Nel momento di maggiore difficoltà, la Roma riesce a sbloccare la sfida con una rete da Mai dire Gol: sull'angolo battuto da Pastore dalla destra, Spinazzola sul secondo palo svetta ma colpisce un avversario. La sfera, sul rimpallo, torna incredibilmente sulla testa del terzino e finisce in porta lentamente, passando a pochi centimetri dagli immobili e sorpresi Kofler e Leitgeb. Gli austriaci reagiscono ma non creano pericoli, all'intervallo è 1-0 per la Roma.