Roma, clamorosa idea Marchisio: sondaggio di Monchi per l'ex Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Marchisio (32) attende un progetto importante per tornare in campo dopo aver salutato la Juventus, svincolandosi dal club in cui è cresciuto e in cui si è affermato ad alti livelli. La Repubblica scrive, intanto, dell'interesse della Roma: il ds giallorosso Monchi avrebbe contattato il padre-agente del centrocampista, che piace anche al Benfica, al Porto, allo Zenit San Pietroburgo senza trascurare la pista Monaco.