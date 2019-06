Roma, clamoroso obiettivo Icardi: l'Inter ha deciso di lasciarlo partire

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma proverà a prendere Mauro Icardi nel corso della prossima estate. Il giocatore vorrebbe restare in nerazzurro, ma il club, al prossimo incontro che avverrà nelle settimane a venire, gli ribadirà la volontà di non puntare su di lui. Prevale dunque la linea dura anche dopo l'arrivo di Conte e per questo i giallorossi sono pronti a tentare il grande colpo ad effetto utile anche per rilanciare la propria immagine dopo i problemi legati all'addio di De Rossi.