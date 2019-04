Roma, club a lavoro per il rinnovo di contratto di El Shaarawy

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la storia fra Stephan El Shaarawy e la Roma è destinata a proseguire anche in futuro. Il Faraone, autore della sua migliore stagione in giallorosso, è in trattativa col club per prolungare il suo vincolo attuale in scadenza nel 2020. L'agente del classe '92 ha già chiesto alla Roma un ingaggio da 2,5 milioni di euro, mentre l'offerta della società al momento è ferma a 2 milioni di euro. Una differenza di circa 500mila euro che potrebbe essere limata nelle prossime settimane.