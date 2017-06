Roma, club infastidito da Mario Rui: aveva dato l'ok alla permanenza

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clima rovente in casa Roma, con il club scosso dai tanti cambiamenti di questo periodo. Secondo quanto riporta Il Mattino la dirigenza sarebbe molto infastidita per le uscite di Mario Rui, che attraverso il suo agente ha dichiarato di volersi trasferire al Napoli dopo che nelle scorse settimane aveva dato il suo ok per la permanenza in giallorosso. Prima che arrivasse la chiamata del Napoli e di Sarri