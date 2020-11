Roma-Cluj 5-0, le pagelle: show giallorosso, Mayoral-bis. Mkhitaryan convince da punta

Roma-Cluj 5-0

(1’ Mkhitaryan, 25’ Ibanez, 34’ e 85’ Mayoral, 90’ Pedro)

Pau Lopez 7 - La strategia di Fonseca dà i suoi frutti. Due belle parate nel primo tempo, salvato da Kumbulla nella ripresa. Niente straordinari, ma c’è.

Fazio 6,5- È l’unico dei tre difensori ad avere qualche difficoltà, perché gli attaccanti avversari lo puntano spesso, cercando di sfruttare la sua (poca) velocità. Dato che se la cava, promosso a maggior ragione.

Ibanez 7,5 - Con attaccanti così, è tutto più facile. Difensore di categoria superiore, stasera anche due. Si toglie lo sfizio, che non è tale perché chiude la gara, del primo gol con la maglia giallorossa. (Dal 61’ Smalling 6 - Entra a gara stra-finita, contro attaccanti che non lo metterebbero in crisi neanche nella giornata più nera).

Kumbulla 7 - Mezzo voto in più perché salva un gol quasi già fatto. Torna titolare, conferma di poter dire la sua in giallorosso.

Cristante 6 - Qualche errore di troppo, fa da diga e libera poco l’inserimento, ma comunque va bene. (Dal 77’ Milanese 6,5 - Esordisce a partita che sembra finita, la colora con l’assist per il 5-0 di Pedro).

Peres 7,5 - Più timido del dirimpettaio in avvio di gara, capisce ben presto che può far male e inizia a dilagare sulla fascia. Da una sua iniziativa la rete di Mayoral e tanto altro. Spadroneggia.

Villar 6,5 - Fatta la tara all'avversario, gioca una buona partita, anche se non eccelsa. Partecipa molto al gioco offensivo, con qualche acuto. Può migliorare nella continuità.

Veretout 7 - Mette lo zampino nel secondo e nel terzo gol dei suoi. Nel mezzo, una prestazione monstre a centrocampo, tra due compagni non sempre convincenti. (Dal 46’ Pellegrini 6 - Niente di indimenticabile, un tempo a ritmi bassissimi come tutti).

Spinazzola 7 - Pronti via, sgomma a sinistra e serve la palla che vale l’1-0. Guadagna l’angolo che vale il raddoppio, poi mette in folle per risparmiare carburante. Fonseca lo toglie per pietà dei poveri avversari. (Dal 46’ Juan Jesus 6- Il paragone con chi lo precede è complicato, ma la partita è diventata poco o nulla nel frattempo).

Mkhitaryan 7 - Non sarà un Marcantonio, ma se lo lasci solo fa male anche di testa. Gioca praticamente da punta ed è il fulcro del gioco offensivo: più dello spagnolo qui sotto, il vero vice-Dzeko di questa squadra. (Dal 46’ Pedro 6,5 - Prova ad accendersi, ci riesce alla fine su assist, lui campione navigato, di un ragazzino che fa ben sperare).

Mayoral 7 - Un fantasma per i suoi in manovra, uno spettro per gli avversari in area di rigore. Segna due gol non essenziali per la vittoria ma utilissimi per lanciare davvero la sua avventura in giallorosso. Ora serve di più nel supporto ai compagni.

Fonseca 7 - Cambia sette giocatori rispetto alla vittoria sulla Fiorentina e così riesce a tenere fresca la squadra. Chiude la contesa nel primo tempo e segue lo stesso ragionamento, con ben tre sostituzioni all’intervallo. Ha buone risposte da diversi giocatori e mette in cascina l’ottavo risultato utile in questo campionato. Se il Cluj resta questo, al ritorno sarà una passeggiata: ora c’è da cambiare marcia in campionato.

Balgradean 5 - Non è impeccabile nei primi due gol della Roma, prova a metterci a mano ma in entrambe le occasioni è troppo leggero. Prova a metterci il piede sul diagonale di Mkhitaryan in occasione del 3-0.

Susic 5 - Spinazzola lo mette sempre in difficoltà lasciandogli spesso lo spazio di andare al cross come in occasione del vantaggio di Mkhitaryan (Dal 79’ Latovlevici sv).

Manea 5 - Serata difficile per tutta la difesa del Cluj, in balia degli avversari non riesce a frenare l’avversario di turno.

Ciobotariu 4,5 - Troppo statico come i suoi compagni di reparto, l’attacco della Roma gli fa passare una brutta serata. Leggero sul 5-0 di Pedro.

Camora 4,5 - Inizia male perdendosi Mkhitaryan in occasione del gol dell’1-0, dalla sua parte Bruno Peres lo supera spesso.

Hoban 5 - Non fa il filtro giusto in mezzo al campo, rischia il clamoroso autogol nel primo tempo, tarda la chiusura su Borja Mayoral in occasione del 3-0 romanista.

Deac 4,5 - Non aiuta Camora dalla sua parte esponendo l’avversario alle ripartenze di Bruno Peres. Nullo l’apporto nella fase offensiva (Dal 46’ Pereira 5,5 - Prova a dare dinamismo all’azione, si fa vedere per buoni cross dal fondo ma alla fine incide poco).

Itu 5 - Viene stretto nella morsa del centrocampo della Roma, non si vede mai dalle parti di Pau Lopez (Dal 46’ Paun 5,5 - Malgrado entri nell’intervallo, il risultato è già ampiamente compromesso ma non riesce a dare la scossa).

Djokovic 5,5 - Ritorno amaro in Italia per l’ex Monza, Cesena, Bologna, Livorno e Spezia che non inizia male impegnando Pau Lopez. Ibanez gli prende il tempo in occasione del raddoppio giallorosso.

Rondon 5 - Si fa vedere per una conclusione insidiosa ben respinta da Pau Lopez ma non aiuta Susic dalla sua parte su Spinazzola.

Debeljuh 5 - I palloni giocabili non sono molti, prova a lottare ma alla finisce per rimanere nascosto dalla difesa della Roma (Dal 68’ Carnat 6 - Fa di più lui in poco più di mezzora che i suoi compagni in 90 minuti. Sfiora il gol della bandiera con una bella giocata al volo, su di lui potrebbe esserci anche mezzo rigore).