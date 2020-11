Roma-Cluj, ben cinque cambi all'intervallo: Fonseca toglie i tre migliori in campo

Una girandola di cambi così, dopo appena 45 minuti, non l’avevamo mai vista. Ben cinque sostituzioni, alla ripresa del gioco in Roma-Cluj: forse considerata archiviata la pratica, a inizio secondo Fonseca toglie Veretout per inserire Pellegrini, Mkhitaryan per buttare dentro Pedro e Spinazzola per schierare Juan Jesus. Sarebbe dovuto entrare Karsdorp, che si è riscaldato per tutto l’intervallo, ma per ora l’olandese è rimasto in panchina. Due cambi anche nel Cluj di Petrescu: dentro Pereira per Deac e Paun per Itu.