Roma-Cluj, le formazioni ufficiali: out Pellegrini e Pedro, Villar-Miki dietro Mayoral

Sfida al vertice nel gruppo A di Europa League. Roma e Cluj duellano per il primo posto nel raggruppamento: una vittoria (soprattutto in caso di pareggio tra Young Boys e CSKA Sofia) significherebbe mettere una discreta ipoteca sul passaggio del turno. Calcio d’inizio alle 18,55.

Paulo Fonseca ripropone la versione europea della sua squadra. In porta Pau Lopez, in attacco Borja Mayoral. Nel mezzo, out Pellegrini e Pedro: Villar fa il trequartista con Mkhitaryan, con Peres e Spinazzola esterni. Veretout-Cristante in mediana.

Dan Petrescu, in quella che, salvo sorprese, sarà la sua ultima gara da allenatore dei romeni, tiene fede al 4-2-3-1 schierato in questa stagione. A centrocampo Djokovic, volto noto del calcio italiano.

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Cluj.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Bruno Peres, Veretou, Cristante, Spinazzola; Mkhitaryan, Villar; Borja Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Cluj (4–1–3-2): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Djokovic; Rondon, Debeljuh. Allenatore: Dan Petrescu.