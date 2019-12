© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Operazione rinnovi. Dopo il crescendo rossiniano che ha accompagnato la Roma alla fine dell’anno solare è tempo di pensare al mercato per i possibili nuovi innesti, e per i rinnovi di contratto dei giocatori che per rendimento si stanno dimostrando indispensabili per il progetto giallorosso. Tra tutti, spiccano i nomi di Kolarov e Pellegrini. Per il serbo la questione è più impellente, in virtù di un accordo che vedrà la sua naturale scadenza al termine della stagione in corso. In passato si è pensato addirittura ad una firma che potesse predisporre anche un ruolo futuribile in dirigenza, ma per adesso l’aspetto che stringe è quello del campo. Per Pellegrini il discorso è maggiormente articolato: infatti oltre alla scadenza 2022 da ritoccare c’è una clausola da 30 milioni e quindi abbordabile, da eliminare. Per ora il centrocampista non ha mai preso in considerazione proposte alternative, ma una firma metterebbe certamente maggiore tranquillità a tutti.