Roma, colloquio Florenzi-Fonseca: l'addio è la soluzione più probabile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della sosta natalizia, Alessandro Florenzi parlerà con il tecnico della Roma Fonseca per capire se ci sarà la possibilità di trovare maggiore spazio nella seconda parte di stagione. Se, come verosimilmente accadrà, l'allenatore gli dirà che preferisce giocatori con altre caratteristiche nel ruolo di terzino destro, allora il suo procuratore gli presenterà le proposte già arrivate sulla sua scrivania: Fiorentina su tutte, poi Cagliari e forse anche Milan. La società eventualmente non si opporrà alla sua ambizione di giocare con continuità per andare all'Europeo e sono pronti, per gratitudine, a lasciarlo partire in prestito gratuito. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.