Roma, colpo in mediana: 12 mln per il talento Coric

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma ha piazzato il colpo in mediana. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero Monchi ha chiuso per il talentuoso Coric, regista della Dinamo Zagabria. Un investimento da 12 milioni grazie al quale il ds giallorosso ha anticipato la concorrenza, chiudendo la trattativa a febbraio preferendo però non ufficializzarla in attesa del responso da Nyon in materia di fair play finanziario