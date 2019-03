© foto di Imago/Image Sport

Matheus Gabriel Guedes Caetano, centrale difensivo del Santos B, è pronto ad approdare nella capitale per vestire la maglia giallorossa. Un'operazione iniziata da Monchi e conclusa ora da Frederic Massara. La conferma arriva direttamente dall'agente del classe '99 brasiliano, Alan Bernardo, ai microfoni de Corriere dello Sport: "Matheus è felicissimo di poter firmare per la Roma. Appena ha saputo dell’interesse reale del club ha cominciato a seguire le partite dei giallorossi". Il difensore potrebbe anche essere girato inizialmente in prestito a qualche altro club di Serie A