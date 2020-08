Roma, comincia l’era Friedkin. Fienga confermato: ora il mercato

vedi letture

Ore 15.10 del 17 agosto 2020: è terminata l’era Pallotta. Una gestione lunga 9 anni e che ha portato zero trofei e costretto il tycoon di Boston (su spinta degli azionisti) a vendere il club. Operazione da 591 milioni con il bonifico di Friedkin arrivato alle 15 italiane in un punto. Nessun intoppo dunque tra le parti collegate da tutto il mondo. A Roma (nella sede della DLA Piper) al di là degli avvocati dello studio Chiomenti e Tonucci, erano presenti anche Baldissoni e Fienga. Nessuna dichiarazione (se non quelle affidate successivamente al comunicato), nemmeno dopo il closing effettuato. L’annuncio ufficiale, poi, è arrivato a borsa chiusa qualche ora più tardi. “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia dell’A.S. Roma. Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti nella Capitale, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio. Riconosciamo che ci è stata affidata una squadra che rappresenta una parte vitale dell’anima di Roma, e questa è una responsabilità che prenderemo sempre molto sul serio e umilmente” recita la nota del club giallorosso con le prime parole di Dan Friedkin da presidente. Indicativo anche il nome che è stato utilizzato per la società creata per l’acquisto della società: Romulus and Remus Investments LLC.

Insomma, Friedkin è il nuovo proprietario da pochissimo e sono già tanti gli appuntamenti in programma. Mercoledì a Londra, ad esempio, ci sarà il primo summit di mercato. Fienga (confermato nel suo ruolo visto il buon lavoro svolto nella trattativa) raggiungerà Ryan Friedkin e verranno stabiliti obiettivi e budget. Dunque la prossima sessione non sarà manovrata da un vero e proprio direttore sportivo. Attualmente la posizione resterà vacante all’interno di Trigoria perché non si vuole trovare un erede di Petrachi di corsa e per questo a condurre le trattative saranno lo stesso Fienga e De Sanctis con l’aiuto dell’agente Giuffrida che ha già messo il suo marchio sull’operazione Pedro. A tal proposito, ieri durante il closing, è sbarcato lo spagnolo. Contratto biennale con opzione per il terzo per l’ex Chelsea arrivato a parametro zero. Oggi le visite mediche alle 10.40 a Villa Stuart, mentre il tampone per il Covid-19 è stato fatto non appena arrivato. Appuntamento dunque il 27 agosto a Trigoria per il raduno con l’esterno che in questi giorni svolgerà la fisioterapia necessaria a recuperare da un problema alla spalla che lo ha costretto a uscire prima dalla finale di FA Cup. Solo dopo svolgerà il resto dell’idoneità che permetterà il tesseramento del calciatore.