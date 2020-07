Roma, compleanno con convocazione per Zaniolo? Possibile chiamata per l'Udinese

Ieri il controllo finale a Villa Stuart che ha dato esito positivo, domani i 22 anni e oggi, forse, il ritorno fra i convocati di Paulo Fonsenca. Potrebbe essere questa l'agenda infrasettimanale di Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, pienamente recuperato dall'infortunio al ginocchio rimediato in inverno nel match contro la Juventus.

A parlare di convocazione per la gara contro l'Udinese è La Gazzetta dello Sport che, però, parla di una chiamata simbolica per il 22 giallorosso, uno stimolo in più per ritrovare la piena condizione dopo il lungo infortunio e in attesa delle ultime gare di campionato per le quali ci si attende anche il suo contributo.