Roma, complicato Rugani a gennaio. Nastasic è il primo obiettivo

La Roma è alla ricerca di un centrale di difesa per la seconda parte di stagione. Il club giallorosso, che ha già messo sul mercato Ivan Marcano, negli ultimi giorni - scrive il 'Corriere dello Sport' - ha accelerato Matija Nastasic, ex Fiorentina attualmente in forza allo Schalke 04. A Monchi piace molto anche Daniele Rugani, ma per gennaio la trattativa con la Juventus sembra quantomai complessa.