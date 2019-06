Il Corriere dello Sport fa il punto sulla panchina della Roma e le conseguenti manovre di mercato. Si avvicina Paulo Fonseca, tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk che i giallorossi hanno incrociato negli ottavi di finale della Champions League 2017-18, soffrendo in Ucraina ma ribaltando poi il verdetto all'Olimpico. Uno dei giocatori che colì in quella doppia sfida fu il brasiliano Ismaily, terzino sinistro con attitudine a spingere. Classe 1990, è in Ucraina dal 2013 e ritiene il suo ciclo chiuso. Altro giocatore dei "minatori" che piace è Marcos Antonio, trequartista classe 2000, acquistato dallo Shakhtar a febbraio per 4,5 milioni su indicazione dello stesso Fonseca.