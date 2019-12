Dan Friedkin accelera i tempi: la Roma dovrebbe passare a breve nelle sue mani e cominciano a filtrare le prime indicazioni sui suoi piani futuri. Nelle intenzioni della proprietà, il closing andrà finalizzato prima della fine di gennaio. In modo che il primo acquisto possa arrivare già a gennaio: l'intenzione è regalare a Fonseca un difensore di livello internazionale da affiancare a Smalling e Mancini. La Repubblica sottolinea che per il ritorno di Totti e De Rossi non c'è niente da fare: chi vorrebbe il loro ritorno finirà per farsene una ragione.