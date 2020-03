Roma, con gli americani il costo del personale è cresciuto del 72,7%. A giugno servirà tagliare

La Serie A non si sa quando riprenderà, i contratti dei giocatori in scadenza al 30 giugno potrebbero subire una proroga e la cessione proprietaria della Roma è in stand-by. E’ un momento nel quale il “si naviga a vista” è quasi un eufemismo. Una cosa, però, sembra certa: a prescindere da Pallotta o Friedkin, la società dovrà tagliare sul monte ingaggi. Le stima, approssimativa, dovrà essere di un risparmio di una trentina di milioni. A tal proposito l’attuale dirigenza è già al lavoro per cercare di “smaltire” alcuni contratti a bilancio decisamente pesanti e poco funzionali al progetto tecnico di Fonseca. Vedi i vari Fazio, Pastore, Perotti, Jesus e Nzonzi, il quale rientrerà dal prestito. Nell’ultimo bilancio, quello al 30 giugno 2019, infatti, la voce "spese per il personale" recita 184.420.000 euro. In questa cifra, oltre a calciatori e staff tecnico (che pesano per l’87,7% sul totale), vanno calcolati anche gli stipendi di dirigenti e dipendenti.

CONFRONTO - Friedkin, qualora riuscisse nell’acquisizione dell’As Roma, si ritroverebbe a libro paga più di una decina di manager e soprattutto 176 profili nel personale. Una crescita spaventosa se si pensa a come, Di Bendetto prima e Pallotta poi, avevano trovato il club dopo la cessione della famiglia Sensi. I dirigenti erano quattro, mentre i dipendenti 57. Questo chiaramente si riflette anche nel bilancio che al 30 giugno 2011, nella voce "costo del personale" recitava in totale 106.814.000 euro. In nove anni di gestione americana c’è stata dunque una crescita dei costi da stipendi a calciatori, dirigenti e dipendenti del 72,7%. Un aumento andato di pari passo anche con la crescita dei ricavi e un miglior fatturato, ma che necessita comunque di un’intervento a fine stagione per alleggerire un bilancio che non avrà i ricavi della Champions League e anche i guadagni da diritti tv e botteghino saranno decisamente inferiori per colpa del Coronavirus.