Roma, con il Torino prove d’Europa. Smalling e Zaniolo gli unici dubbi in vista del Siviglia

La Roma conferma il dato statistico emerso alla vigilia. Il Torino è la squadra più battuta dai giallorossi in Serie A (sono 64 i successi capitolini aggiungendo quello di ieri sera per 3-2). Una vittoria importante perché equivale al settimo risultato utile consecutivo e soprattutto regala a Fonseca la matematica certezza del quinto posto che significa accesso diretto ai gironi della prossima Europa League. Superato dunque lo spauracchio dei preliminari, la Roma ora potrà pensare solo ed esclusivamente al Siviglia. La sfida di sabato con la Juventus servirà solo a dare minuti a giocatori che in queste ultime 8 gare hanno giocato meno perché ieri a Torino Fonseca ha provato l’undici che, a meno di infortuni, sarà confermato in blocco o quasi il sei agosto contro gli andalusi. Per questo contro i granata spazio a Cristante e Diawara in mediana visto che Veretout sarà squalificato in Europa League.

Due dubbi restano comunque. Il primo legato al futuro di Smalling. Entro il 3 agosto vanno presentate le liste UEFA aggiornate e la trattativa con lo United per il riscatto e dunque l’estensione del contratto non sembra sbloccarsi. Il Manchester continua a chiedere 20 milioni, mentre la Roma è ferma alla proposta di 14 pagabili in tre anni. L’altro cambio rispetto al Torino è nel trequartista a fianco a Mkhitaryan. Pellegrini probabilmente recupererà appena in tempo per poter giocare con la maschera in carbonio per proteggere il volto dalla recente frattura del setto nasale, per questo salgono le chance di Zaniolo di giocare. Con il Torino ha disputato altri venti minuti, completando il suo percorso di recupero e l'idea iniziale, esclusi ripensamenti dell’ultim’ora, è quella di far partire il 22 giallorosso dall’inizio con la Juventus per fargli mettere un’ora di partita nelle gambe. Se le risposte dovessero essere positive allora sarà riproposto in Europa contro il Siviglia. Insomma, da oggi manca una settimana precisa per convincere Fonseca a schierarlo di nuovo e dovrà avere l'atteggiamento giusto non solo sul campo, ma anche fuori.