Roma, con Juan Jesus l’addio è solo rimandato: al lavoro per una soluzione in Italia

Juan Jesus, arrivato alla Roma nell’estate del 2016 in una fresca serata estiva nel ritiro di Pinzolo, non è mai stato un titolare inamovibile della squadra. Tra Spalletti, Di Francesco e Ranieri era comunque riuscito a mettere in campo le sue 25 presenze medie stagionali. Quest’anno invece è andata diversamente. A oggi le partite del brasiliano si contano sulle dite di una mano. E’ fermo a quattro gare disputate, l’ultima addirittura il 25 settembre scorso contro l’Atalanta. Di lì in poi è passato alle luci della ribalta unicamente per le campagne social del club giallorosso contro il razzismo a causa di alcuni insulti social vergognosi indirizzati al calciatore. Fonseca, però, non lo ritiene un’alternativa valida perché nelle mancate presenze non c’è nemmeno l’attenuante degli infortuni. E’ semplicemente una questione tattica, tale al punto di preferirgli un inesperto Cetin in gare anche importanti come quella contro il Napoli del 2 novembre.

ADDIO - La separazione con il club giallorosso sembra dunque inevitabile. Durante il mercato invernale è stato accostato con insistenza a Cagliari e Fiorentina. Soprattutto la Viola si era mostrata interessata, salvo poi non trovare l’accordo con il giocatore. Anche dopo il gong del 31 gennaio, la Roma ha cercato offerte nei campionati con le trattative ancora aperte trovando la disponibilità di club come Rubin Kazan, Krasnodar e Lokomotiv Mosca. Società per le quali non c’era il gradimento del calciatore. Insomma, un addio rimandato solo di qualche mese perché difficilmente i giallorossi possono permettersi di tenere a bilancio uno stipendio da 2,2 milioni netti a stagione per un calciatore che fino a oggi conta 4 presenze. La soluzione migliore per Juan Jesus sarebbe quella di restare in Italia e da maggio inizierà a discuterne con la Roma.