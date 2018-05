Roma, con Kluivert in giallorosso rischia uno fra El Shaarawy e Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo Kluivert jr, che comunque sarebbe un colpo non solo tecnico, ma anche mediatico (vista l’importanza del cognome che porta). Ieri il d.s. della Roma, Monchi, ha avuto dei contatti anche con il Nizza per Seri (centrocampista) e con Pastorello, per iniziare a capire se c’è la possibilità di piazzare El Shaarawy. L’eventuale arrivo di Kluivert, infatti, determinerebbe in automatico la partenza di uno tra il Faraone o Perotti. Anche qui la differenza la farà il mercato e le eventuali offerte che arriveranno a Trigoria. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.