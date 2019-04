Roma, con la Champions qualche chance anche per Ranieri

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Federico Gaetano

Tanti, anzi tantissimi nomi sono già stati accostati alla panchina della Roma per la prossima stagione, sebbene ancora manchino 6 partite di campionato e ci si giochi l'importantissima qualificazione in Champions League. Attualmente a guidare i giallorossi c'è Claudio Ranieri, che li ha riportati sulla retta via e, come riporta Il Tempo, in caso di qualificazione alla massima competizione europea, qualche chance di rimanere a Trigoria l'avrebbe, soprattutto se non si trovasse l'accordo con altri tecnici che convincono, quali Sarri e Conte.