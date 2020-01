© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fonseca pensa alla difesa a tre per limitare la Juve. In conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma, il tecnico bianconero Maurizio Sarri commenta così: "Se vogliamo andare in pressione ci cambiano i momenti difensivi, però abbiamo trovato diverse situazioni in cui abbiamo giocato contro una linea a tre. Siamo pronti e non sarebbe una novità".