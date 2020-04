Roma, con la difesa a tre Kolarov può reinventarsi centrale

vedi letture

“La difesa a tre mi piace” ha detto qualche giorno fa Fonseca. Un’ammissione segno anche d’intelligenza per uno che appena arrivato in Italia era stato bollato come il nuovo Zeman. Nella sua esperienza in Serie A, invece, ha fatto vedere esattamente il contrario: dimostrando di credere nella sua idea di calcio, ma non rinunciando a cambiare nel momento del bisogno. Insomma, alla ripresa del campionato potremmo vedere una Roma diversa e i tanti impegni ravvicinati (almeno 13 in due mesi) potrebbero dare quella spinta in più al tecnico per varare qualche soluzione alternativa.

KOLAROV - Una di queste potrebbe essere quella di abbassare Kolarov sulla linea dei tre centrali di difesa. Per il serbo non sarebbe una novità assoluta perché nel suo ultimo anno al City ci ha giocato un’intera stagione con Pep Guardiola. Esperimento che ha i suoi pro e i suoi contro, ma che fa i conti anche con l’avanzare dell’età del giocatore. E’ chiaro che con l’arretramento a terzo di sinistra si perda la spinta quasi continua che il terzino offre durante la partita, ma è altrettanto evidente come la Roma possa avere un play in più. Non è un caso che nelle ultime partite prima dello stop Fonseca facesse scalare a turno Veretout e Cristante tra i due difensori. La squadra giallorossa mancava ogni tanto di fluidità e aggiungere un piede educato dava maggior continuità alla manovra. Kolarov, come Panucci sul finire di carriera, può tentare il processo di trasformazione da esterno a centrale con una differenza. Un modo per gestirsi meglio non solo in partita, ma anche nell’arco della stagione. Se l’ex giallorosso, però, era in grado di adattarsi anche a una difesa a 4, lo stesso non si può dire per il serbo che per funzionare ha bisogno di inserirsi in una difesa a 3 con meno porzione di campo da proteggere. Già in estate Fonseca ci aveva fatto più di un pensierino e ora il tarlo si è insinuato nuovamente nella sua testa.