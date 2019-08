Roma, con Rugani può arrivare anche Mandzukic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella serata di ieri è nata una nuova suggestione di mercato in chiave Roma nella trattativa che potrebbe portare Rugani in giallorosso. Se Petrachi accetterà di prendere il centrale con la formula dell'obbligo di riscatto, ecco che la Juve sarebbe disposta a concedere il prestito gratuito di Mario Mandzukic. Il croato non pare troppo intenzionato a lasciare la Continassa, ma un tentativo verrà fatto visto che il suo arrivo risolverebbe il "problema Perotti" nato per l'ennesimo infortunio dell'argentino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.