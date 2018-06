Roma, con una partenza in attacco possibile ritorno su Berardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mercato della Roma è in continua evoluzione e secondo quando riportato da Sky Sport nelle prossime settimane potrebbe cambiare ancora qualcosa. Se uno tra Diego Perotti, Gregoire Defrel e Stephan El Shaarawy dovesse partire non è da escludere che la Roma possa tornare su Domenico Berardi che costa meno rispetto al passato e che il Sassuolo sarebbe disposto a cedere per dargli un'occasione per poter crescere altrove.