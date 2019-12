© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mariano Diaz del Real Madrid è uno dei primi nomi per l'attacco della Roma in vista di gennaio. Ma i giallorossi dovranno battere la concorrenza di un'altra forte candidata per il giocatore dominicano. Secondo L'Equipe infatti sull'attaccante è tornato con forza l'Olympique Lione, squadra in cui lo stesso Mariano Diaz è esploso nel 2017/2018 con 37 presenze e 18 gol. Un record personale che convinse il Real a riportarlo alla base nell'estate del 2018. Ma oggi, un anno e mezzo dopo, la situazione è radicalmente cambiata e il Real lo farà partire a gennaio. Con Roma e Lione che sono le principali indiziate per accoglierlo.