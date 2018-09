Roma, confronto a Trigoria: DiFra tranquillo ma sotto osservazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Confronto in arrivo a Trigoria: secondo quanto riferito da Il Messaggero, è tempo di confronto in casa Roma. Crisi per due, Di Francesco e Monchi, scrive il quotidiano. Come 9 mesi fa, i due devono compattare l'ambiente in un momento complicato: il paragone con il 2015, quando poi Pallotta cacciò Garcia, è dietro l'angolo. Di Francesco si sente protetto dalla proprietà, ma già sotto osservazione.