© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Confusione che regna sovrana. In casa Roma quello che manca è la chiarezza, e come già palesato nel corso dell’ultima settimana con le polemiche tra Petrachi e Fonseca la settimana entrante viene introdotta dall’ennesimo passo falso di un avvio di 2020 da incubo. La sconfitta patita contro il Bologna sa di conferma di meccanismi da modificare, per i quali anche il tecnico portoghese Fonseca non fornisce i segnali di affidabile lucidità su cui i giallorossi si erano appigliati nella prima fase della stagione. Il lusitano ha dapprima gettato ombre sul modulo scelto, e poi dichiarato apertamente che in un momento come quello attuale in casa Roma possa realmente succedere di tutto. Se a ció si aggiunge la lite che ha coinvolto un emblema come Kolarov e la frangia più calda della curva sud il quadro è completo: serve chiarezza e manca un leader al quale appigliarsi. In casa Roma serve tranquillità ed è difficile immaginare dove poterla reperire.