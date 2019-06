Roma, contattato Galtier per la panchina: il francese ha rifiutato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito da RMC Sport in Francia, la settimana scorsa la Roma ha contattato il tecnico del Lille Christophe Galtier per provare a portarlo sulla panchina giallorossa per il dopo Ranieri. Il marsigliese, eletto miglior tecnico di Ligue 1 in questa stagione, ha però declinato l'offerta perché vuole competere in Champions League con la sua attuale squadra.