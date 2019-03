Roma, contatti avviati con Conte: c'è concorrenza e il problema ingaggio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'edizione romana del Corriere della Sera scrive che James Pallotta sogna Antonio Conte per la panchina della Roma, svelando inoltre che nei giorni scorsi sono stati avviati i primi contatti per riportare l'ex ct della Nazionale in Serie A. Tuttavia Conte, che vedrà il contratto col Chelsea scadere a giugno, interessa anche all'Inter e alla Juventus. C’è poi il problema dell’ingaggio, che nell’ultima stagione è stato di circa 12 milioni di euro, una cifra che nessuno in Italia può permettersi e che l’ex selezionatore azzurro dovrà per forza rivedere al ribasso. L'arrivo di Gianluca Petrachi come ds, però, potrebbe essere una chiave per portare Conte a Trigoria. Gli altri nomi seguiti da Pallotta sono quelli di Maurizio Sarri, Gian Piero Gasperini e Marco Giampaolo.