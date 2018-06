Roma, contatto col Real per Alisson: c'è l'ok del portiere, in arrivo offerta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Real Madrid sempre in pressing per Alisson. Secondo quanto riferito da Sky, la dirigenza delle merengues avrebbe informato per via telefonica la Roma dell'intenzione di iniziare una vera trattattiva. Il Real è forte dell'ok di Alisson e la prossima settimana dovrebbe formulare un'offerta ufficiale da 55 milioni di euro più bonus. La Roma parte da 100 milioni ma punta a incassarne almeno 80.