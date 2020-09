Roma, contatto con l'agente di De Paul. I giallorossi provano a superare il Leeds

Continuano le manovre della Roma per quel che riguarda il mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo il club giallorosso, dopo aver praticamente trovato l'accordo sia per Milik che per Kumbulla, è adesso in contatto con l'agente del centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul. Il Leeds resta in pole per l'argentino, ma i capitolini proveranno a portarlo alla corte di Paulo Fonseca.