Spunta anche Josè Mourinho, nel casting della Roma per l'allenatore del futuro. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky TG24, vi sarebbe stato infatti un contatto telefonico tra la dirigenza giallorossa e lo Special One: idea non facilmente percorribile, ma i dubbi dell'Inter lasciano aperte le possibilità. Peraltro le alternative, per la Roma, portano ad altri nomi complicati come Antonio Conte (che all'Inter di Marotta eccome per il post Spalletti) e Maurizio Sarri.