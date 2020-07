Roma, contatto Friedkin-Vitek per lo stadio: possibile nuova offerta del texano a Pallotta

Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni Dan Friedkin avrebbe contattato personalmente Vitek per informazioni sul nuovo stadio della Roma. Di tutta risposta il ceco sarebbe in procinto di acquisire le tre società di Luca Parnasi, tra cui Eurnova, per dare una sterzata decisiva al progetto. A quel punto lo stesso Friedkin dovrebbe presentare una nuova offerta a Pallotta per l'acquisizione del club.