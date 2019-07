Roma, contatto Higuain-Fonseca. Il Pipita ha chiesto tempo per riflettere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola svela di una telefonata avvenuta nella giornata di ieri tra Paulo Fonseca, nuovo allenatore della Roma, e Gonzalo Higuain, centravanti in uscita dalla Juventus e primo obiettivo della società giallorossa per l'attacco.

Il manager portoghese ha ribadito al Pipita che lo vorrebbe con sé a Trigoria perché lo ritiene l'attaccante ideale per il suo tipo di gioco. Parole alle quali Higuain ha risposto con un ringraziamento e con una richiesta: un po' di tempo per rifletterci. Anche perché, nel frattempo, tramite il suo fratello-agente sta trattando la buonuscita dalla Juve visto che la società capitolina non può garantirgli lo stesso stipendio.